Pflanzen, Ernten, Überwintern So bereiten Sie Balkon und Garten auf den Herbst vor

Für alle, die sich im September noch an bunten Blüten erfreuen möchten, empfiehlt der Bundesverband Deutscher Gartenfreunde (BDG) Herbst-Anemonen und Staudensonnenblumen. Diese blühen mehrere Wochen und, im Gegensatz zu den einjährigen Sonnenblumen, über viele Jahre hinweg. Die Blüten erfrischen den Garten mit bunten Farben von Juli bis Oktober. Im Oktober bietet es sich laut dem BDG an, wurzelnackte Obstgehölze zu pflanzen. Auch hier profitiert die Pflanze von der Abwesenheit ihrer Blätter und Früchte: So kann sie ihre gesamte Energie in die Bildung von Wurzeln stecken.