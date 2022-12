Frostschutz : Herbstblumen in möglichst großen Balkonkasten pflanzen

Münster Besonders Pflanzen in Blumentöpfen und Balkonkästen drohen bei Minusgraden zu erfrieren. Doch es gibt einen Trick, die Pflanzen besser zu schützen.

Beim Setzen von Herbstblumen in den Balkonkasten sollte man an Frostschutz denken. In möglichst breiten und tiefen Gefäßen ist die Erfrierungsgefahr für die Pflanzen geringer, so die Landwirtschaftskammer NRW. Denn je größer der Kasten ist und je mehr Erde sich um die Wurzeln befindet, desto besser sind diese gegen den ins Gefäß eindringenden Frost geschützt.