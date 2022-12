Gartenkalender : Heute so, morgen so - Gartenarbeit im Winter

Heute so, morgen so - Gartenarbeit im Winter

An warmen Wintertagen sollte man frostsicher eingepackte Pflanzen von der schützenden Hülle befreien. Wird es wieder kalt, brauchen die Pflanzen den Schutz aber erst recht. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Berlin Die Wetteraussichten sind fantastisch - wäre es Frühling. Mit bis zu 19 Grad in manchen Landesteilen sollte man die Winterkleidung besser ausziehen. Das gilt auch für Pflanzen im Freien.

Letzte Woche tiefer Frost, diese Woche zweistellige Plusgrade: Der Winter weiß nicht so recht, was er will. Für unsere Pflanzen im Garten und auf dem Balkon heißt das: Sie brauchen je nach Witterung ganz unterschiedliche Zuwendung.