Konsumgütermesse Ambiente : Hier kommt die Lösung für Ihre Alltagsprobleme

Frankfurt/Main Manchmal gibt es Lösungen für Probleme, von denen Sie noch gar nicht wussten: Auf der Messe Ambiente werden Produkte für die Küche und den Haushalt präsentiert, die Ihren Alltag verbessern könnten.

Salz- und Pfefferstreuer mit Beleuchtung

Sie sitzen bei Kerzenschein am Tisch und wollen nachwürzen: Wie gut sehen Sie, wie viel Salz oder Pfeffer auf Ihrem Teller landet? Ganz ehrlich: Schon bei normaler Tischbeleuchtung am Abend ist das nicht immer ganz nachvollziehbar.

Eines der Produkte, die dabei eine Hilfe sein können, ist der akkubetriebene Gewürzstreuer i.Mill von AdHoc. Drückt man seinen Knopf, um die Körner elektrisch mahlen zu lassen, geht eine kleine LED an - gerade so hell, dass man am Zielort des Gewürzes gut sieht.

Wein- und Suppenaromen schneller entfalten lassen

Sie lieben Wein und warten auch eine Zeit lang, bis er nach dem Öffnen der Flasche seine Aromen entfalten konnte? Dann könnte der Aerator von Airtender interessant sein: Er bläst Millionen kleinster Luftblasen in den Wein, die das Entfalten beschleunigen sollen. Laut der Firma funktioniert das übrigens auch gut bei Cocktails - und sogar bei Suppen, die sonst erst am nächsten Tag besonders gut schmecken.

Hebel für die Reste im Gurkenglas

Ein Backrahmen für mehrere Brote

Deckel-Halter am Kochtopf

Schnell mal Butter selbst machen

Einfach Sahne in das Glas geben, den Griff drehen und in weniger als zehn Minuten ist der Aufstrich fertig, so das Unternehmen. Das Besondere: Man kommt nicht nur schnell an eine Butter. Man kann sie auch einfach aufwerten, indem man Kräuter oder Knoblauch mit ins Glas gibt.