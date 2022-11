Tödliche Gefahr : Holzöfen nicht selbst in Betrieb nehmen

Holzöfen nicht selbst in Betrieb nehmen

Was in einem Moment noch gemütlich knistert, kann im nächsten Moment richtig gefährlich werden: Holzöfen sollten daher besser nicht selbst angeschlossen werden. Foto: Bernd Weißbrod/dpa/dpa-tmn

Sankt Augustin/Kiel Holzöfen sind gefragt - und ihre Preise sind gestiegen. Wer nun sparen möchte und sich einen Ofen selbst einbaut oder einen alten Schornstein ohne Prüfung wieder in Betrieb nimmt, riskiert sein Leben.

Die Gefahr ist nicht nur theoretisch: Öfen verkaufen sich gerade fantastisch. Allerdings sind Handwerker, die den Öfen anschließen, vielerorts Mangelware. So schließen manche Hausbesitzer die Geräte selbst an. Oder sie reaktivieren stillgelegte Holzheizungen und -öfen.

Unsichtbares Gift in der Luft

Die möglicherweise fatalen Folgen des ungeprüften Einbaus in Eigenregie sind vielfältig: Ist der Anschluss der Feuerstätte an den Schornstein nicht korrekt gelegt, ist sein Querschnitt oder die Länge zu gering, kann es sein, dass die gefährlichen Abgase nicht entweichen. Sie gelangen dann in den Wohnraum.