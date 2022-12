Feinstaub, Brennstoff, Luftzufuhr : Was Holzofen-Besitzer beachten müssen

Der Ofen muss beim Anzünden der ersten Ladung Holz schnell auf hohe Temperaturen im Innenraum kommen, sonst stößt er viel Feinstaub aus. Foto: dpa-tmn/Bernd Weißbrod

Bonn/Sankt Augustin Holzöfen sind beliebt als Zusatzheizung, die Energiekrise lässt die Nachfrage steigen. Dabei sind Kaminöfen eine Belastung für die Umwelt. Was Ofenbesitzer wissen sollten.

Weiterleiten Drucken Von Anja Wollschlaeger

Holzöfen und Brennholz sind im Zuge des Ukraine-Kriegs bundesweit Mangelware geworden. Ofenbauer und Installateure können sich vor Aufträgen besorgter Kunden kaum retten. Viele wollen eine zusätzliche Heizmöglichkeit in Haus oder Wohnung einbauen.

Immer mehr Haushalte setzen auf Holz

„Mit Ausbruch des Krieges ist die Nachfrage explodiert“, sagte ein Sprecher des Zentralverbands Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) in Sankt Augustin schon im Juli. Holzöfen sind ein Renner auf dem Markt. Doch ihre Abgase enthalten viel Staub. Laut des Umweltbundesamtes stößt ein neuer Kaminofen üblicher Größe bei Volllast in einer Stunde etwa 500 Milligramm Staub aus. Das sei etwa so viel wie ein Auto Abgasnorm Euro 6 auf einer Strecke von 100 Kilometern.

Mehr als eine Million Haushalte in Deutschland nutzen Scheitholz, Holzpellets oder Holzhackschnitzel als primäre Energiequelle zum Heizen des kompletten Wohnraums, wie das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) angibt. Zusätzlich gebe es mehr als elf Millionen sogenannte Einzelraumfeuerstätten, wie etwa Kaminöfen.

Wie feuert man den Holzofen richtig an?

Ofenbesitzer können etwas dazu beitragen, die Emissionen, vor allem den Feinstaub, zumindest zu reduzieren.

Das Problem: Brennt das Holz am Anfang zu langsam ab, gibt der Kamin über den Schornstein vergleichsweise viele unverbrannte Kleinstoffe in die Luft ab.

Die Lösung: Damit sich das Holz schnell entzündet und anschließend gut durchbrennt, empfiehlt Andreas Walburg vom Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks, daraus ein Türmchen zu errichten. Unten liegen ein paar Holzscheite mit der Schnittkante nach oben. Darüber kommen gitterartig in mehreren Etagen Scheite aus dünnerem Anzündholz. Der Stapel wird oben gezündet, sodass sich das Feuer nach unten durchfrisst. So entsteht auf dem Boden ein Glutbett, in das später weitere Hartholzscheite nachgelegt werden, erklärt er.

Der Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik (HKI) weist darauf hin, dass für das Anzünden sehr viel Luft benötigt wird. Lüftungsklappen sollten daher auf „Anzünden“ oder „max“ eingestellt sein. „Wichtig ist, dass am Anfang die Luftregler geöffnet sind, damit genügend Verbrennungsluft zuströmen kann“, sagt Andreas Walburg. Erst, wenn das Holz gut brennt, sollte die Luftzufuhr entsprechend der Herstellerangaben zum Ofen angepasst werden.

Welche Anzünder eigenen sich gut?

Anzündwürfel, Anzündkissen oder Zündwolleanzünder sind laut des HKI geeignet, um die Flammen im Holzofen zu entfachen, ebenso fingerdicke Anzündhölzer. Gefährlich sei es, brennbare Flüssigkeiten, wie Spiritus oder Petroleum im Kaminofen zu verwenden. Sie können eine Verpuffung auslösen.

Wie funktioniert die Luftzufuhr?

Die Luftzufuhr unterscheidet sich nach Hersteller und Modell, so Schornsteinfermeister Detlef Seelbach vom Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks. Die Luft kann von unten, oben und von der Seite zuströmen. Auch die Ziffern, die auf den Luftreglern abgebildet sind, unterscheiden sich von Hersteller zu Hersteller. Seelbach rät daher unbedingt, die Bedienungsanleitung zu lesen.

Fachleute sprechen von Primär-, Sekundär- und Tertiärluft. Die Primärluft, auch Unterluft genannt, kommt vor allem in der Anzündphase zum Einsatz. In der Brennphase wird dann die Sekundärluft, auch Oberluft genannt, eingesetzt.

Ob der Ofen mit ausreichend Temperatur und Luftzufuhr angezündet wird, ist von außen zu sehen: Je mehr sichtbarer Rauch aus dem Schornstein kommt, desto mehr Feinstaub verbreitet der Ofen. Anfangs sei das normal, aber laut HKI sollte 20 Minuten nach Entzünden des Feuers optisch kaum noch Rauch aus dem Schornstein treten.

Wann Holz trocken genug ist

Frisch geschlagenes oder noch nicht ausreichend getrocknetes Holz produziert besonders viele Ruß- und Staubpartikel, die durch den Schornstein in die Umwelt gelangen, so Schornsteinfegermeister Andreas Walburg.

Auch der HKI weist darauf hin, dass nur Holz mit einer Restfeuchte von unter 20 Prozent genutzt werden darf. Zum Vergleich: Frisch geschlagenes Holz aus dem Wald kann abhängig von Jahreszeit und Sorte bis zu 60 Prozent Wassergehalt beziehungsweise 150 Prozent Feuchtegehalt enthalten. Günstige Messgeräte zur Überprüfung gibt es im Baumarkt.

Das bedeutet: Frisches Holz muss erst mal trocknen. Fichte und Pappel brauchen ein Jahr, Birke, Erle und Linde anderthalb Jahre Trockenheit an einem luftdurchlässigen Ort, sagt Walburg. Harte Hölzer wie Buche, Esche und Obstgehölze müssen zwei bis zweieinhalb Jahre liegen. Eichenholz brauche bis zu drei Jahre. Umweltschützer kritisieren die Verbrennung von Holz. Diese sei eher selten klimaneutral.

Welches Holz eignet sich am besten?

Der HKI empfiehlt Holzbriketts als Alternative. Sie werden in Bau- und Verbrauchermärkten sowie bei Discountern angeboten. Holzbriketts seien zwar teurer als Brennholz, haben aber laut HKI den Vorteil, dass sie sofort einsetzbar sind und nicht trocknen müssen. Da es sich um einen genormten Brennstoff handelt, sei die Anwendung besonders einfach.

Die Bayerische Landesanstalt für Land- und Forstwirtschaft hat die Heizwerte von unterschiedlichen Hölzern gemessen. Ein Raummeter lufttrockenes Buchenholz enthält demnach rund 1900 Kilowattstunden Energie. Nadelholz hat aufgrund seines höheren Anteils an Lignin und Harz einen etwas höheren Heizwert je Kilo als Laubholz.

Wie hält man Feinstaub möglichst gering?

Laut Schornsteinfegermeister Seelbach gehört die Messung von Feinstaubwerten nicht zur regelmäßigen Aufgabe des Schornsteinfegers. Bei einigen Anlagen werden Staubemissionen gemessen, nicht jedoch Feinstaub. Beim Kehren des Kamins können seine Kollegen und Kolleginnen jedoch feststellen, ob sich viel Glanzruß abgelagert hat. Dieser entstehe, wenn das Holz zu nass war oder die Luftzufuhr am Ofen nicht richtig eingestellt ist, erklärt Seelbach.

Die Wahl des Ofenmodells könne ebenfalls die Feinstaubbildung beeinflussen. Das Siegel „Der blaue Engel“ wird vergeben für Holzöfen, die einen besonders niedrigen Partikelmesswert einhalten.

Welche Fehler sollten Ofenbesitzer unbedingt vermeiden?

Einfach anschließen und losfeuern: Ein Ofen muss vor der ersten Inbetriebnahme vom Schornsteinfeger oder einer Schornsteinfegerin abgenommen werden. Dafür lohnt es sich, ausreichend Vorlauf einzuplanen. In unserer Recherche meldete ein Schornsteinfegermeister aus der Region schon auf seinem Anrufbeantworter, dass er so viel zu tun hat, dass er nicht alle Gespräche annehmen kann. Damit die Abnahme reibungslos läuft, sollte das Gespräch über den passenden Ofen schon vor den Kauf mit dem Schornsteinfeger geführt werden.

Ein Ofen muss vor der ersten Inbetriebnahme vom Schornsteinfeger oder einer Schornsteinfegerin abgenommen werden. Dafür lohnt es sich, ausreichend Vorlauf einzuplanen. In unserer Recherche meldete ein Schornsteinfegermeister aus der Region schon auf seinem Anrufbeantworter, dass er so viel zu tun hat, dass er nicht alle Gespräche annehmen kann. Damit die Abnahme reibungslos läuft, sollte das Gespräch über den passenden Ofen schon vor den Kauf mit dem Schornsteinfeger geführt werden. Gefahrenquellen unterschätzen : Ein falsch installierter Holzofen kann den Tod bedeuten. Fehler können zu Bränden führen oder es wird Kohlenmonoxid im Wohnraum freigesetzt. Davor warnen Schornsteinfeger, Feuerwehren und Ofenbauer.

: Ein falsch installierter Holzofen kann den Tod bedeuten. Fehler können zu Bränden führen oder es wird Kohlenmonoxid im Wohnraum freigesetzt. Davor warnen Schornsteinfeger, Feuerwehren und Ofenbauer. Zu große Scheite: Schornsteinfegermeister Seelbach sieht es eigenen Angaben zufolge häufiger, dass zu viele zu große Scheite verbrannt werden. Ist die Brennkammer zu voll, stimmt das Verhältnis zwischen Brennstoff und Luft nicht.

Schornsteinfegermeister Seelbach sieht es eigenen Angaben zufolge häufiger, dass zu viele zu große Scheite verbrannt werden. Ist die Brennkammer zu voll, stimmt das Verhältnis zwischen Brennstoff und Luft nicht. Über Nacht glimmen lassen: Auch, wenn es praktisch ist, wenn am Morgen noch etwas Glut im Ofen ist, rät Seelbach von solchen Versuchen ab. Die Verbrennung werde unsauber. Zu wenig Luft kommt an das Brenngut. Seelbach rät: „Wenn der Ofen am Abend nicht mehr zum Heizen gebraucht, wird, lässt man ihn ausgehen.“

Auch, wenn es praktisch ist, wenn am Morgen noch etwas Glut im Ofen ist, rät Seelbach von solchen Versuchen ab. Die Verbrennung werde unsauber. Zu wenig Luft kommt an das Brenngut. Seelbach rät: „Wenn der Ofen am Abend nicht mehr zum Heizen gebraucht, wird, lässt man ihn ausgehen.“ Zu frisches Brennholz: Umso mehr Wasser im Holz ist, desto mehr Wasser verdampft beim Heizen. Der Heizwert sinkt. Darauf weist ein Merkblatt der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft hin.

Umso mehr Wasser im Holz ist, desto mehr Wasser verdampft beim Heizen. Der Heizwert sinkt. Darauf weist ein Merkblatt der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft hin. Müll verbrennen: Es ist nicht erlaubt, etwas anderes als Holz als Scheite, Pellets oder Briketts im Ofen zu verbrennen. Müll, Kunststoffe und selbst Zeitungspapier setzen beim Verbrennen hohe Emissionen und womöglich auch andere Schadstoffe frei. Die Immissionsschutzverordnung regelt in § 3 klar, welche Stoffe verbrannt werden dürfen. Gestrichenes, lackiertes oder beschichtetes Holz darf nur im Ofen landen, wenn die aufgetragenen Holzschutzmittel keine halogenorganischen Verbindungen oder Schwermetalle enthalten.

Alten Öfen droht die Stilllegung

Für Heizungsanlagen, die mit Festbrennstoffen wie Holzscheiten, Pellets, Hackschnitzel oder Kohle befüllt werden und zwischen dem 1. Januar 1995 bis einschließlich 21. März 2010 zugelassen worden sind, ist der Stichtag der 31. Dezember 2024. Geregelt ist das in der Ersten Bundesimmissionsschutz-Verordnung (1. BImSchV). Zum Stichtag müssen die Feinstaubwerte von 0,15 Gramm pro Kubikmeter für Feinstaub und vier Gramm pro Kubikmeter für Kohlenmonoxid eingehalten werden.

Ist das nicht der Fall, müssen die Betreiber ihren Ofen stilllegen, austauschen oder mit einem Staubfilter nachrüsten. Die Schornsteinfeger beraten laut Schornsteinfegermeister Jörg Seelbach die betroffenen Haushalte.

Ausnahmen von der Stilllegungspflicht gibt es für Grundöfen, Kochherde, Backöfen, Badeöfen und offene Kamine, die nur gelegentlich benutzt werden, sowie für Öfen, die vor 1950 gebaut wurden.

Wie finde ich heraus, ob mein Ofen betroffen ist?

Ein Blick auf das Typenschild und in die Bedienungsanleitung hilft dabei, betroffene Öfen zu entdecken. Das Typenschild auf dem Ofen sollte das Alter der Anlage nennen. Eine weitere Recherche im Internet ersetzt dann in vielen Fällen auch schon die Messung vor Ort: Die Datenbank des Industrieverbandes Haus-, Heiz- und Küchentechnik, HKI und anderer Verbände hilft, die Werte des jeweiligen Ofenmodells zu finden. Viele, wenn auch nicht alle Öfen sind hier gelistet. Die Datenbank bewertet die Emissionsdaten und zeigt mit einem grünen Haken an, ob die Anforderungen von Öfen dieser Bauart erfüllt werden.

Mein Ofen ist betroffen, was muss ich tun?

Sind die Emissionen zu hoch und der Ofen ist zu alt, darf er nach 2024 nicht weiter betrieben werden. Die Nachrüstung ist zwar möglich, es gibt etwa Partikelfilter gegen Feinstaub, erklärt Frank Hettler von der Klimaschutz- und Energieagentur Zukunft Altbau. Gegen zu viel Kohlenmonoxid gebe es keine.

Er rät von der Umrüstung ab, da die Nachrüstung und das anschließende Nachmessen der Öfen oft teurer sei als Kauf und Installation einer neuen, effizienteren Anlage, die bis zu einem Drittel weniger Brennstoff benötigen kann.

Was kostet ein neuer Ofen?

Für die günstigsten Modelle müssen Käufer 800 Euro einplanen, die soliden Kaminöfen kosten zwischen 5000 und 6000 Euro. Doch die Preise steigen. Das zeigt ein Blick auf das Vergleichsportal Idealo. Ein weitverbreitetes Modell, das vor einem Jahr noch 4200 Euro kostete, gibt es nun für 5300 Euro. Und dieser Trend gilt für die meisten Geräte. Wer seinen Kamin von einem Ofenbauer bauen lässt, sollte mindestens 10.000 Euro einplanen, so der ZVSHK. Auch in Baumärkten erkennt man den Boom. „Wir stellen bundesweit bereits seit Monaten eine erhöhte Nachfrage nach Kaminöfen als alternative Wärmequelle und den entsprechenden Brennstoffen dafür fest. Die Nachfrage erstreckt sich dabei von günstigen Einstiegsöfen bis hin zu hochpreisen Öfen mit integrierter Warmwasserführung“, so ein Sprecher von Bauhaus.

