18 Prozent mehr Völker : Imkerei als Hobby immer beliebter

Linstow Immer mehr Menschen interessieren sich für die Bienenhaltung. Die meisten betreiben die Imkerei als Hobby - ob im eigenen Garten oder im Verein.

Die Imkerei erfreut sich wachsender Beliebtheit. Die Zahl der Imker in Mecklenburg-Vorpommern stieg in den vergangenen fünf Jahren um 25 Prozent und die der Bienenvölker um 18 Prozent, wie Agrarminister Till Backhaus (SPD) anlässlich des Landesimkertages in Linstow (Landkreis Rostock) mitteilte.