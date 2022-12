Sturm auf das Kapitol : Kapitol-Ausschuss will Trump vor Gericht bringen

Washington Der Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das US-Kapitol belastet Trump schwer. Die Beweise zeigen auch, wie knapp Trumps ehemaliger Vize den Angreifern entgangen ist. Dennoch ist Pence gegen eine Anklage.

„Das würde unheimlich spalten in einem Land und zu einer Zeit, wenn das amerikanische Volk sehen will, dass wir heilen", sagte Pence am Montag in einem Interview mit dem konservativen Nachrichtensender „Fox News“. „Ich hoffe, dass das Justizministerium sich das genau überlegt“, sagte Pence.