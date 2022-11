Wetterextreme in Deutschland : Klimawandel: Darum gibt es immer häufiger Überschwemmungen

Berlin Der Klimawandel wird auch in Deutschland für mehr Wetterextreme sorgen. Davon gehen Fachleute aus. Doch noch lässt sich dagegen etwas tun. 6 Fakten zum Klimawandel und seine Auswirkungen.

Noch haben wir es in der Hand. Noch können wir dem Klimawandel etwas entgegensetzen und die Erde für unsere Kinder und nachfolgende Generationen in einem lebenswerten Zustand bewahren. Wir können Hochwasser, Sturzfluten und Überschwemmungen eindämmen - und damit unser Zuhause schützen. Doch worum geht es genau?

In dem folgenden Überblick erfahren Sie in sechs Punkten, was derzeit auf unserem Planeten und auch in Deutschland passiert.

1. Kurz zusammengefasst: Das ist der Klimawandel

Der Klimawandel ist somit die Veränderung, die das Klima über lange Zeit durchläuft. Die Ursache muss dabei nicht automatisch auf der Erde zu finden sein. Sie kann auch an einem externen Faktor liegen, etwa an einer Veränderung der Sonneneinstrahlung.

2. So wirkt sich die Zunahme von Treibhausgasen auf das Wetter aus

Diese Gase in der Luft, zu denen Kohlendioxid (CO2) gehört, lassen zwar Sonnenwärme auf die Erde gelangen, verhindern aber umgekehrt, dass Wärme von der Erdoberfläche wieder ins All abgegeben wird.

3. Diese Wetterextreme könnten Deutschland häufiger treffen

Von Extremwetter spricht man, wenn dieses an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Jahreszeit außergewöhnlich ist - also wenn es vom lokalen Durchschnitt abweicht. Das kann eine Hitzewelle sein oder ein lokal sehr starker Regen, der zu Überflutungen führt.

4. So verändert sich das Wetter in Deutschland aktuell

Das zeigt auch eine Analyse von Niederschlagsdaten aus den Jahren 2001 bis 2020 durch den DWD, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) und die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW). So kommt in einer wärmeren Umgebung Niederschlag häufiger als lokaler Starkregen statt als großflächiger Dauerregen herunter.

Da bei Starkregen in kurzer Zeit so viel Regen fällt, dass weder der Boden noch die Kanalisation diese Menge aufnehmen können, muss sich das Wasser andere Wege suchen - oft in Form von Sturzfluten durch Straßen, in Keller und Erdgeschosse. Mancherorts schwellen harmlose Bäche zu reißenden Flüssen an.