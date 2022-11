Teilverkauf, Leibrente und Co. : Lohnt sich eine Immobilie als Altersvorsorge tatsächlich?

Teilverkauf, Leibrente und Co.

München/Berlin Ein eigenes Haus ist eine solide Altersvorsorge - davon sind viele Menschen überzeugt. Doch ist es immer der beste Weg, um für den Ruhestand vorzusorgen? Wer hat am Ende mehr Vermögen, Mieter oder Käufer?

Auf der Terrasse im Garten sitzen und ins Grüne schauen, vor einem abbezahlten Haus: So schön stellen sich viele ihren Ruhestand vor. Die eigene Immobilie erscheint als ideale Altersvorsorge, sie bedeutet Sicherheit und Geborgenheit. Doch lohnt sich Eigentum wirklich für jeden?

Was gibt es dabei zu beachten? Und überhaupt - wäre es nicht auch reizvoll, selbst Vermieter zu werden und davon im Alter gut zu leben? Dieser Überblick zeigt Ihnen, wann und wie der Kauf einer Immobilie zur Absicherung im Alter taugt. Und wann nicht.

5 Vorteile von Eigenheim und Eigentumswohnung

In Deutschland gibt es ungefähr 55 Prozent Mieter. „Wenn Sie die befragen, ob sie in der Zukunft ein Eigenheim erwerben wollen, sagt die große Mehrheit ja - und macht es am Ende dann doch nicht“, sagt Kommer. „Fragt man diese Menschen nach ihren Motiven, kreuzen sie überwiegend wirtschaftliche Gründe an.“ Beispiele: