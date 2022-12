Dieses Plastik kaufen : Nachhaltiger Gärtnern in 2023

Frankfurt/Main Nachhaltigkeit ist nicht einfach - selbst im Garten. Denn auch im Grünen findet sich viel Plastik. Ein Nachhaltigkeitsexperte erklärt, was man 2023 besser machen kann.

Knut Völzke: Ich rate vor allem zu einem deutlich bewussteren Umgang mit Kunststoff. Wir verwenden täglich eine große Menge an Produkten und gerade jene für den Garten bestehen bemerkenswerterweise in besonderem Maße aus den verschiedensten Kunststoffen.

Völzke: Es wird nie so sein, dass wir komplett ohne Kunststoffe auskommen werden. Aber deshalb ist es umso wichtiger, dass wir bewusst mit ihnen umgehen. Und dass man unterscheidet zwischen einem theoretisch recyclingfähigen Produkt und einem Produkt, das tatsächlich aus recyceltem Material hergestellt wurde. Also einem Material, das bereits Teil der Kreislaufwirtschaft ist.

Aber woraus bestehen denn die weiteren 60 Prozent? Ich habe in diesem Fall tagelang auf eine Antwort gewartet und dann wurden mir verklausuliert die am wenigsten nachhaltigen Kunststoffe genannt. Der Stuhl besteht also aus einer Mischung verschiedenster Materialien, die sich nicht mehr voneinander trennen lassen und so ein Recycling unmöglich machen.

Völzke: Ich habe auf der Gartenmesse Spoga+Gafa in Köln Produkte einer Firma gesehen, die darauf verweist, dass ihre Produkte zu 98 Prozent aus recyceltem Material bestehen. Ich gehe davon aus, dass es ihnen technologisch noch nicht möglich ist, auch die restlichen zwei Prozent zu ersetzen. So eine präzise Angabe empfinde ich durchaus als vertrauenswürdig.

Wenn man nun noch tiefer in das Thema einsteigen möchte, muss man hinterfragen, welche Art recyceltes Plastik verwendet wurde. Erste Firmen werben mit einem Anteil sogenanntem „Post-Consumer-Plastic“ in ihren Produkten. Dabei handelt es sich um unseren Verpackungsmüll, also zum Beispiel die Kunststoffmaterialien, in die unsere Lebensmittel verpackt sind. Diesen Verpackungsmüll sammeln wir in gelben Säcken oder Wertstofftonnen.