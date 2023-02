Ab 25. Februar : Produktions-Aus für noch mehr Leuchtstofflampen

Retrofit nennen sich LED-Lampen, die die Form anderer Leuchtmittel wie etwa einer Leuchstofflampe haben und diese so einfach ersetzen können. Foto: Stefan Puchner/dpa/dpa-tmn

Berlin So wie die verschiedenen Glühbirnen nach und nach vom Markt verschwanden, kommt das Produktionsende auch für immer mehr Varianten der Leuchtstofflampen. Am 25. Februar endet eine Übergangsfrist.

Erinnern Sie sich noch an das Aus der beliebten Glühlampen? Schritt für Schritt durften sie nicht mehr in den Handel kommen. Seither haben auch einige andere Lampenvarianten ein ähnliches EU-Markt-Verbot erhalten. Ab 25. Februar 2023 trifft es eine weitere Gruppe, nämlich bestimmte Leuchtstofflampen. Das müssen Sie dazu wissen:

Warum werden die Leuchtstofflampen verboten?

Hintergrund ist eine EU-Richtlinie , die gefährliche Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten begrenzen möchte. Dazu gehört Quecksilber in Leuchtmitteln.

Welche Leuchtmittel sind jetzt betroffen?

„Bei anderen Leuchtstofflampen wird ein Vorschaltgerät benutzt, das nicht in der Lampe eingebaut ist, sondern sich innerhalb der Leuchte befindet.“ Aber auch diese Modelle dürfen schon seit 2021 in der EU nicht mehr in den Verkehr gebracht werden.