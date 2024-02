Karneval daheim Party ohne Ärger: Wie Hausbesitzer und Mieter zuhause feiern können

Viele Jecken in Bonn und der Region dürften das Wochenende förmlich herbeigesehnt haben. Schließlich geht der Straßenkarneval jetzt in seine heiße Phase, die Rosenmontagszüge nahen und entlang der Zugstrecken dürfte auch in den kleineren Orten mächtig gefeiert werden. Nicht nur auf der Straße und in Kneipen, sondern auch privat mit Freunden und Nachbarn. Und das ist genau der Punkt, der jedes Jahr aufs Neue für Ärger sorgt. Insbesondere mit Nachbarn, die sich schlicht und ergreifend von dem Feierlärm gestört fühlen.