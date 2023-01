Wetter : Regen und Sturm - Es bleibt ungemütlich

Offenbach Am Wochenende sorgt Tief „Egbert I“ für reichlich Niederschläge. Dann kommt „Egbert II“, aber es wird nicht besser. Zur neuen Woche sollen die Temperaturen weiter sinken.

Bergtouren oder Wanderausflüge dürften an diesem Wochenende buchstäblich ins Wasser fallen: Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es in den kommenden Tagen ungemütlich und buchstäblich turbulent, während das Tief „Egbert I“ schauerartige Niederschläge mit sich bringt.

Zurzeit ist es nicht nur nass, sondern auch recht windig. Am Sonntag droht im Norden ein #Sturm . Dann treten ab der Mitte nordwärts verbreitet Sturmböen, ganz im Norden schwere Sturmböen auf. An den Küsten sind sogar Orkanböen möglich. /V pic.twitter.com/CknMeZv9RC

Kurz danach sorgt sein Namens-Zwilling „Egbert II“ im Norden und Westen für Unruhe. Neben Schauern ist mit stürmischen Böen oder Sturmböen zu rechnen, an der Nordsee auch mit schweren Sturmböen, so die Meteorologen. An den Alpen dürften die Niederschläge bei sinkender Schneefallgrenze bis in die Nacht hinein noch andauern.