Insekten in der Wohnung So erkennt man den Unterschied zwischen Waldschabe und Kakerlake

Erstmals aufgetaucht ist die Schabenart im Jahr 2002. Damals fand man sie in Baden-Württemberg. Mittlerweile ist sie in allen Teilen des Landes vertreten und wurde im Jahr 2016 auch offiziell in NRW registriert, wie Insektenexperte Ralph Peters, Leiter der Sektion Hymenoptera und Kurator beim Museum Koenig, bestätigt. Das Insekt ist schlank und wird maximal 14 Millimeter groß. Ihre Fühler sind in etwa so lang wie ihr Körper. Das Problem: In Größe, Form und Farbe ähnelt die Bernstein-Waldschabe der Deutschen Schabe (Blattella germanica), die als „Küchenschabe“ bekannt ist und als Schädling gilt.