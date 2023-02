Blattläuse und Co. : Schädlinge an Topfpflanzen erst mal mit Finger abstreifen

Schädlinge an Topfpflanzen erst mal mit Finger abstreifen

Blattläuse und Co.

Ein paar Schädlinge am Blatt brauchen noch kein Insektenbekämpfungsmittel. Foto: Florian Schuh/dpa-tmn

Münster Viele wird es davor ekeln. Aber der beste Tipp, eine Topfpflanze mit moderatem Schädlingsbefall von den Insekten zu befreien, lautet: einfach mit der Hand abstreifen.

Wie auch immer: Zu solchen sogenannten mechanischen Schutzmaßnahmen rät der Pflanzenschutzdienst der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen. Sie sollten an erster Stelle stehen. Nur wenn der Befall sich damit nicht eindämmen lässt, sollte man zu Pflanzenschutzmitteln greifen. Denn sie greifen in die Umwelt ein, was nach Möglichkeit vermieden werden sollte.