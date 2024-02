Gefahrenquelle Kamin Vorsicht vor Rußbrand

Erst Mitte Januar bekam die Wachtberger Feuerwehr viel Arbeit mit dem Löschen eines Brandes, der gerade während der kalten Jahreszeit häufiger vorkommen kann. Wieder einmal forderte ein Schornstein- beziehungsweise Rußbrand die Wehrleute. Ein solcher kann mitunter fatale Folgen haben. So zu sehen bei dem neuerlichen Rußbrand in der Ortslage Niederbachem (der GA berichtete), bei dem sich die schwierigen Löscharbeiten in der Zwischendecke über Stunden hinzogen. Wie ein Sprecher der Bonner Polizei auf Anfrage erklärte, gehe man von einem Schornsteinbrand aus. Der Bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger Max Dorfinger, der für große Teile von Wachtberg zuständig ist, kann in dem konkreten Fall zwar noch nichts zur Brandursache sagen, weil ihm noch keine Beauftragung des Eigentümers vorliegt. Allerdings sind aus Sicht von Dorfinger die Gründe dafür meistens hausgemacht. Außerdem erinnert Markus Burger vom Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks - Zentralinnungsverband (ZIV) mit Sitz in Sankt Augustin in dem Zusammenhang grundsätzlich Betreiber von Kaminöfen daran, dass einige gesetzliche Regeln zu beachten sind. Ebenso für bundesweit rund 20 Millionen Öl- und Gasfeuerungsanlagen.