Mit Auto oder auf dem Rad : So kommt der Christbaum sicher heim

So kommt der Christbaum sicher heim

Berlin Wie der Weihnachtsbaum aussehen sollte, ist eine Geschmacks- und manchmal auch eine Streitfrage. Doch erstmal muss er nach dem Kauf nach Hause gebracht werden.

Sie wollen einen Weihnachtsbaum mit dem Auto nach Hause transportieren. Je nach Größe und Wuchs kann das mitunter knifflig werden. Was auf alle Fälle gilt: Der Baum darf weder die Insassen noch andere Menschen gefährden.

Ansonsten kann er beim Ausweichen oder bei Vollbremsungen zur Gefahr für alle werden. So wird bei einem Unfall mit Tempo 50 aus einem 30 Kilogramm schweren Baum ein Geschoss mit der Wucht von 750 Kilogramm, zeigte ein Crashversuch des ADAC.

Der Baum ist Ladung

Für jeden Transport gilt: Schon beim Kauf lässt man sich den Baum am besten in ein Netz einpacken, um ihn kompakter verstauen zu können - das dürfte mittlerweile aber die Regel an vielen Ständen sein.