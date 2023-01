Kühlgeräte ohne Energie : So lange halten sich Lebensmittel im Gefrierschrank

Berlin Legt ein Stromausfall den Kühlschrank lahm oder geht die Gefriertruhe kaputt, sollte man auf keinen Fall hektisch versuchen, die Lebensmittel umzulagern. Das schadet ihnen womöglich mehr.

Bei einem Stromausfall sollte man Gefriertruhen und Kühlschränke am besten in Ruhe lassen. Denn anders als vielleicht oft vermutet, tauen selbst die frostigen Zonen keineswegs schnell auf.

Das Beste, was man den Lebensmitteln darin bei einem Ausfall der Energie oder des Gerätes selbst also tun kann, ist: die Fächer nicht zu öffnen und warme Luft hineinzulassen. Darauf weist die HEA - Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung hin.

Alarmton und Anzeige bei Stromausfall

Was man aber wissen muss: In den Gebrauchsanweisungen der Hersteller wird oft auf eine Lagerzeit bei Störung hingewiesen. „Dabei handelt es sich um die Anzahl der Stunden, in der sich die Lebensmittel bei einem voll beladenen Gerät von minus 18 Grad auf minus 9 Grad erwärmen. Bei Teilbeladung ist diese Zeit kürzer“, so die HEA-Experten. „Minus 9 Grad ist durchaus noch eine sichere Lagertemperatur.“