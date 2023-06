Tipps gegen Hitze So bleibt die Wohnung im Sommer kühl

Um anhand eines Unterdrucks die Wasseraufnahme in der Wurzel zu fördern, geben Pflanzen Wasser an die Luft ab. Bei einem höheren Wassergehalt der Luft kann diese die Wärme besser leiten, wodurch feuchte Luft als kälter empfunden wird. Je größer die Blätter einer Pflanze sind, desto mehr Feuchtigkeit können sie auch an die Luft abgeben. Dementsprechend empfehlen sich besonders großblättrige Pflanzen wie der Ficus Benjaminus, Nestfarn oder der Kolbenfaden. Auf dieselbe Art und Weise kann das Trocknen von nasser Wäsche in Innenräumen durch die erzeugte Verdunstungskälte für eine Abkühlung sorgen. Wird allerdings zu viel Wasser an die Luft abgegeben, kann es schnell ungemütlich werden. Denn schwül wird es nach Angaben des DWD dann, wenn Luftfeuchtigkeit und Temperatur gleich hoch sind. Die empfundene Temperatur kann in diesem Fall noch wesentlich höher liegen als die eigentliche Temperatur.