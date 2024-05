Nervig, aber nützlich Das geheime Supertalent der Spanischen Wegschnecke

Zu den weithin unterschätzten Aufregerthemen dieser Tage zählt die Spanische Wegschnecke. Sie ist weder schnell noch besonders laut, sie singt auch keine komischen Lieder. Dafür ist sie bei der Vertilgung jungen Grüns von erstaunlicher Effizienz. In nur einer Nacht massakrieren diese Tiere die jungen Pflanzen ganzer Hochbeete. Sie seilen sich an einem Schleimfaden auch in hängende Pflanzgefäße ab und sie vermehren sich bei Regen und Wärme schneller als die Gegenmaßnahmen sie vertreiben.