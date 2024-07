Ersatz für die Klimaanlage Wärmepumpen können auch kühlen

Der Einbau einer Wärmepumpe scheint aus Sicht vieler Experten für Hausbesitzer eine vielversprechende Perspektive in Sachen nachhaltigem Heizen zu sein – auch mehr und mehr für Eigentümer von Bestandsbauten. In Zeiten hochsommerlicher Temperaturen bewerben derweil manche Hersteller ihre Wärmepumpen, die sich im Prinzip ganzjährig einsetzen lassen. Denn Wärmepumpen „sind von ihrem Funktionsprinzip her Kältemaschinen“, heißt es dazu etwa auf der Homepage des Heiztechnikunternehmens Buderus. „Wärmepumpen funktionieren in der Tat ähnlich wie Klimageräte. Daher können diese je nach Technik auch zum Kühlen eines Wohngebäudes genutzt werden“, bestätigt Sascha Beetz, Energieberater bei der Bonner Verbraucherzentrale. Unabhängig von der Verwendung einer Wärmepumpe gibt Beetz noch weitere Tipps, was bei hochsommerlichen Temperaturen zur Kühlung in den eigenen vier Wänden beitragen kann.