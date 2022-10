Tipps für Vorsorge und Verhalten : So bereiten Sie sich auf einen längeren Stromausfall vor

Kerzen können eine Lichtquelle sein - aber auf eine regelmäßige Lüftung des Raums sollte dann geachtet werden. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Service Bonn Unser Alltag funktioniert mit Energie. Kochen, Kommunizieren, Wärme, Licht - für vieles benötigen wir Strom. Doch was, wenn der einmal für längere Zeit ausfällt? So treffen Sie Vorsorge.

Ohne Strom würde vieles in unserem Alltag nicht mehr wie gewohnt funktionieren. Wir arbeiten am Computer, wir kochen auf dem Herd, kühlen unsere Lebensmittel mit Strom und schalten bei Dunkelheit das Licht ein. Wir unterhalten uns auch mithilfe von technischen Geräten, deren Akkus immer wieder aufgeladen werden müssen, wir fahren mit Aufzügen, Zügen und Straßenbahnen. Erst wenn der Strom einmal ausfällt, merken wir, wie abhängig wir von ihm in allen Lebensbereichen sind.

Im Normalfall wird ein Stromausfall schnell behoben. Laut Statistik des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) mussten deutsche Haushalte 2020 im Durchschnitt 10,7 Minuten ohne Strom auskommen. Doch in Ausnahmesituationen kann es auch länger dauern, bis der Strom wieder da ist. Mit ein wenig Vorsorge lässt sich eine solche Ausnahmesituation meistern. Der GA erklärt, wie Sie den Haushalt ausstatten können und wie Sie sich im Falle eines längeren Stromausfalls verhalten sollten.

Tipps für die Vorbereitung auf einen Stromausfall:

Nahrung: Die meisten Haushalte kochen mit Strom. Also bleibt der Herd in Folge eines Blackouts kalt. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) rät: „ Legen Sie sich ausreichende Vorräte an Trinkwasser, Lebensmitteln und gegebenenfalls Babynahrung sowie Hygieneartikel an.“ Beim Vorrat von Lebensmitteln bieten sich welche an, die auch kalt verzehrt werden können. Weitere Informationen zum Lagern der Lebensmittel erhalten Sie weiter unten im Text, aber grundsätzlich empfiehlt das BBK: Zwei Liter Flüssigkeit pro Person und Tag sollten vorhanden sein, bei Essen und Trinken sollte ein Bedarf von 10 Tagen gedeckt sein.

Kleinere Mahlzeiten lassen sich laut BBK auch auf Campingkochern zubereiten. Es gibt verschiedene Ausführungen, die ohne Strom und auch ohne Gas funktionieren. Wenn Sie einen Garten oder Balkon haben, so schlägt das BBK einen Garten- oder Tischgrill vor, der mit Holzkohle oder Gas betrieben wird. Der sollte aber unter keinen Umständen in der Wohnung genutzt werden, es besteht Erstickungsgefahr. Campingkocher oder Grill und ihre Brennstoffe sollten im Katastrophenfall bereits bereitliegen.

Licht: Bei einem Stromausfall passiert beim Betätigen des Lichtschalters nichts mehr. Damit man sich bei Dunkelheit dennoch sicher durch die eigenen vier Wände bewegen kann, sollte man alternative Lichtquellen im Haus haben. So gibt es verschiedene Arten von Taschenlampen: batteriebetriebene, solarbetriebene, LED-Leuchten oder Kurbeltaschenlampen.

Auch Kerzen können als alternative Lichtquelle dienen. Zudem gibt es Camping-Leuchten, etwa mit LED-Lampen, batteriebetriebene oder Petroleumlaternen.

Bei Taschen- und Campinglampen sollten Sie sichergehen, dass genügend Ersatzteile vorhanden sind - etwa Batterien oder Birnen zum Wechseln oder aber Brennstoff für Petroleumlaternen. Für Kerzen sollten zudem genügend Streichhölzer oder Feuerzeuge im Haus sein.

Wärme: Im Falle eines Stromausfall fallen auch netzbetriebene Heizungen aus. „Wer einen Kamin oder Ofen hat, sollte einen Vorrat an Kohle, Briketts oder Holz angelegt haben“, rät das BBK. Vorsorglich können Sie sich auch gasbetriebene Heizungen bereitstellen. Allerdings sollten Sie darauf achten, dass Sicherheitsvorkehrungen wie zum Beispiel eine Sauerstoffmangel- und Zündsicherung bei dem Gerät vorliegen.

Details im Alltag: Das BBK weist darauf hin, dass Akku-betriebene Geräte wie Laptops, Tablets oder Smartphones immer geladen sein sollten, die Ersatzakkus - falls vorhanden - auch. Für den Notfall bieten sich Powerbanks an, die mit Solarenergie oder Batterien laden.

Zudem rät das BBK, immer genügend Bargeld im Haus zu haben, da Geldautomaten bei Stromausfall ebenfalls nicht mehr funktionieren. Um ohne Strom dennoch auf dem Laufenden zu bleiben und Mitteilungen der Behörden zu verfolgen, bietet sich ein batteriebetriebenes Radio oder ein Kurbelradio an. Auch für das Radio sollten ausreichend Batterien im Haushalt vorhanden sein.

Weitere Informationen des BBK zur Vorsorge bei Stromausfall finden Sie hier.

Tipps für das Verhalten während eines Stromausfalls:

Wärme: Mit warmer Kleidung - ja nach Kälte auch in mehreren Schichten - und Decken kann man sich trotz ausfallender Heizung wärmen. Das BBK rät: „Wählen Sie möglichst einen Raum zum Aufenthalt und halten Sie die Türen geschlossen, damit Wärme nicht entweichen kann.“ Dennoch sollte der Raum regelmäßig gelüftet werden, vor allem, wenn Kerzen als Lichtquelle genutzt werden.

Brandschutz: Offene Flammen wie etwa Kerzen sollten niemals unbeaufsichtigt bleiben, um eine Brandgefahr zu vermeiden. Das BBK rät, Kerzen in feuerfeste, stabile Gefäße zu stellen. Zudem sollten alle technischen Geräte, auch wenn sie wegen des Stromausfalls nicht funktionieren, ausgeschaltet werden. Das verhindert einen unkontrollierten Betrieb der Geräte, wenn der Strom plötzlich wieder fließt. Für den Notfall sollten Feuerlöscher oder Löschdecke in greifbarer Nähe sein.

Kommunikation: Vor allem Kommunikationsnetze sind abhängig vom Strom. Mit einiger Verzögerung wird bei einem Blackout auch das Telefonnetz ausfallen. Mobilfunknetze fallen gegebenenfalls sogar früher aus, da einige nicht mit Notstrom versorgt sind. Die Erfahrung des BBK zeigt zudem, dass in Notsituationen die Kommunikationsnetze überlastet sind, deswegen sollte, so das BBK, das Telefonieren auf das Nötigste beschränkt werden. So wird verhindert, dass die Netze der Polizei und Feuerwehr in Notfällen überlastet werden.

Polizei und Feuerwehr sollten ohnehin nur angerufen werden, wenn tatsächlich ein Notfall vorliegt - nicht um Fragen zum Stromausfall zu stellen. Dafür sollte man den Stromnetzbetreiber anrufen, bittet das BBK. Zudem sollte man sich bei der Gemeinde- oder Stadtverwaltung informieren, wo und wie bei einem längeren Stromausfall Informationen weitergegeben werden, welche Hilfsangebote es gibt und wo ein Notruf abgesetzt werden kann, wenn die Telefonnetze ausfallen.

Klar ist: Das Internet dient nicht mehr als Informations-, Chat-, Streaming- oder Freizeitquelle. Deswegen schadet es nicht, stromlose Freizeitbeschäftigung im Haus zu haben - etwa Bücher, Gesellschaftsspiele, Instrumente oder Mal-Utensilien.

Nachbarschaftshilfe: Informationen und Austausch bekommt man auch, wenn man vor die Tür tritt und mit Nachbarn spricht. Vor allem sollte man die Nachbarn fragen, ob sie eventuell Hilfe benötigen. Medizinische Geräte fallen beispielsweise auch durch längere Stromausfälle aus und so werden einige kranke Menschen darauf angewiesen sein, dass andere ihnen Hilfe beim Pflegedienstleister beschaffen.

Tipps zum Vorrat und Lagern von Lebensmitteln:

Bei einem Stromausfall sollten genügend Lebensmittel im Haus sein: Doch welche und wie lagert man sie?

Wichtig ist genügend Flüssigkeit: Pro Person sollten circa 14 Liter Flüssigkeit je Woche vorrätig sein. Lebensmittel sollten bei Stromausfall auch ohne Kühlung länger haltbar sein. Sie sollten luftdicht verpackt sein. Sollte der Strom in kalten Zeiten ausfallen, kann der Balkon oder der Garten als Kühlschrankersatz dienen. Auch der Keller ist häufig eine kühlende Alternative.

Lebenmittel-Vorräte sollte jeder für ein paar Tage im Haus haben. Foto: dpa/Angelika Warmuth

Das BBK rät beim Einkauf und beim Lagern, auf das Mindesthaltbarkeitsdatum zu achten und dieses noch einmal groß auf die gelagerten Lebensmittel zu schreiben. Sortieren Sie sich die Lebensmittel im Regal: Neue Lebensmittel gehören nach hinten, diejenigen, die schneller aufgebraucht werden müssen, nach vorne. Zudem sollten diese „älteren“ Lebensmittel zuerst aufgebraucht werden.

„Es ist nicht erforderlich, den Vorrat auf einen Schlag anzulegen. Sie können ihn nach und nach aufbauen, indem Sie sich angewöhnen, bei Ihren Einkäufen von länger haltbaren Produkten eine Packung mehr zu kaufen“, schreibt das BBK. Die Experten raten zum Prinzip „Lebender Vorrat“, um zu vermeiden, dass dieser verkommt. Das bedeutet, dass die Vorräte auch ohne Notfall in den alltäglichen Lebensmittelverbrauch integriert und somit regelmäßig durch neuere ersetzt werden. Natürlich sollte man nie eine letzte Packung des Vorrats aufbrauchen, ohne eine neue gekauft zu haben.

Weitere Informationen des BBK zu Lebensmittelvorräten und zum Verhalten im Katastrophenfall finden Sie hier.

Lohnen sich eigene Stromerzeuger?

Im Handel gibt es Stromerzeuger, die mit Diesel-, Benzin- oder Gasmotoren angetrieben werden. Allerdings dürfen diese nicht in Innenräumen betrieben werden, da dann eine Erstickungsgefahr herrscht. Außerdem muss die richtige Lagerung der Antriebsstoffe beachtet werden: Es dürfen nur 20 Kilogramm Benzin oder Diesel in geeigneten Kanistern im Keller gelagert werden. Gas darf gar nicht im Keller gelagert werden. Die Geräte, die an den Stromerzeuger angeschlossen werden, müssen auch kompatibel sein. Sie müssen Spannung und Frequenz des Stromerzeugers aushalten können - darüber sollte man sich also immer informieren.

Weitere Informationen zu Stromerzeugern und zum Verhalten beim Stromausfall finden Sie hier.

(ga)