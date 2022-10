Trend in immer mehr Wohnungen : Wie gefährlich sind Teelichtöfen?

Bonn Im Internet sind sie derzeit ein großer Trend: Teelichtöfen. Auch in Baumärkten werden die Konstruktionen zum Selberbauen angeboten. Wie sinnvoll sind die Öfen überhaupt? Und wie viel Gefahr geht von ihnen aus?

Wohnungsbrand durch Teelichtofen in Much

Der Wohnungsbrand am vergangenen Sonntag in einem Mehrfamilienhaus in Much, der durch einen selbst gebauten Teelichtofen ausgelöst wurde, zeigt, wie gefährlich das Heizen mit Teelichtöfen sein kann. In dem unbeaufsichtigten Ofen war es zu einem Hitzestau und Rußbildung gekommen. Die starke Rauchentwicklung breitete sich in den Wohnräumen und bis in das Treppenhaus aus. Die Feuerwehr in Much befürchtete, dass es in nächster Zeit zu weiteren solchen Einsätzen kommen wird.