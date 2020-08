Regeln und Tipps : Das ist bei einem Gewitter unbedingt zu beachten

Über 200.000 Blitze schlagen jährlich in Deutschland in die Erde. (Symbolbild) Foto: dpa/Bernd März

Bonn Temperaturhoch Detlef sorgt aktuell für Hitze und Unwetter in Bonn und der Region. Auch in den kommenden Tagen ist mit Gewittern zu rechnen. Der GA erklärt, welche Regeln und Tipps bei Donner und Blitz zu beachten sind.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mehr als zwei Millionen Blitze werden in Deutschland nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) jährlich registriert. Die meisten davon sind sogenannte Wolkenblitze, von denen keine Gefahr ausgeht. Erdblitze dagegen, die – wie der Name schon sagt – aus den Wolken in die Erde gehen und von denen zwischen 200.000 und 400.000 jährlich niedergehen, haben es in sich. Schließlich kann ein Blitzschlag eine Stromstärke von bis zu 40.000 Ampere erreichen.

Da auch in den kommenden Tagen mit Hitze und teils plötzlich auftretenden Unwettern zu rechnen ist, haben wir die wichtigsten Verhaltensregeln und Tipps gelistet, die unbedingt einzuhalten sind, sollte man durch von einem Gewitter überrascht werden.

So verhält man sich bei Gewitter im Freien

„Eichen sollst Du weichen, Buchen sollst Du suchen“ – so lautet eine alte Volksweisheit zum Schutz vor Gewitter. Dieser sollte man allerdings nicht folgen. Bäume stellen immer eine mögliche Gefahr dar, da Blitze immer in den höchsten Punkt der Umgebung einschlagen – egal, um was für einen Baum es sich handelt. Daher sollte man sich von hohen Bäumen ebenso wie von Masten oder ähnlichem fernhalten.

Auch sich flach auf den Boden zu legen hilft nicht. Zwar bietet ein liegender Mensch wenig Erhöhung, dafür jedoch sehr viel Angriffsfläche. Besser ist es, sich möglichst klein zu machen: Füße zusammen, in die Hocke gehen und die Beine umfassen. Wer ein Fahrrad dabei hat sollte dies zudem besser abstellen und ein wenig abseits Schutz suchen, da das Metall des Rahmens ebenfalls anziehend wirken kann.

Sollte man beim Baden vom Unwetter überrascht werden, heißt es. Raus aus dem Wasser! Seen, Freibäder und sonstige Gewässer sind bei beginnendem Gewitter besonders gefährlich, da Wasser die Fähigkeit hat, Strom zu leiten.

So verhält man sich bei Gewitter im Gebäude

Grundsätzlich ist man in festen Gebäuden sicher. Da für Wohnhäuser in Deutschland jedoch keine Blitzableiter-Pflicht besteht, gilt es auch hier einige Dinge zu beachten. In Häusern ohne Blitzschutz sollten elektrische Geräte ausgeschaltet oder noch besser vom Strom genommen werden, da sie leicht kaputt gehen. Wer auf Nummer sicher gehen und seine Geräte dennoch weiter nutzen möchte, kann einen Überspannungsschutz direkt am Stecker installieren. Mobile Elektroteile können natürlich auch ohne diese Sicherung weiter in Betrieb bleiben. Man sollte jedoch nicht vergessen, dass neben dem Mobilteil noch eine Telefonbasis oder ein Router existieren, die wiederum direkt mit dem Strom verbunden und somit gefährdeter sind.

So verhält man sich bei Gewitter in Auto, Bahn und Flugzeug

Auto, Bus oder Bahn bieten Schutz vor Unwettern, da sie einen faradayschen Käfig bilden. Da sie genau wie Flugzeuge aus Metall bestehen, leiten sie die Energie eines Blitzes – aber nicht nach innen. Solange die Fenster geschlossen sind, kann hier nichts geschehen.

(ga)