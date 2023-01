Pedelecs : Tipps für den Akku - mehr Reichweite fürs E-Bike im Winter

Stuttgart Wie beim E-Auto setzt im Winter die Kälte dem Akku auch in elektrischen Fahrrädern zu. Mit einfachen Tricks können E-Biker aber die Leistungsfähigkeit des Kraftspenders optimal ausnutzten.

Akku aus der Kälte nehmen und mit Hüllen schützen

Parkt das Pedelec über Stunden draußen in der Kälte, nimmt man den Akku auch generell besser ab und lagert ihn an wärmeren Orten, etwa in einem entsprechenden Fahrradkeller oder ähnlichen Räumen. Auch nach der Fahrt durch die Kälte wartet man mit dem Aufladen am besten, bis sich der Akku auf Zimmertemperatur aufgewärmt hat.