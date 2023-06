Pflanzen, Möbel, Sonnenschutz Tipps für den schönen und sicheren Balkon im Sommer

Das Grillen auf dem Balkon im eigenen Haus ist grundsätzlich erlaubt. Anders ist es in Mietwohnungen. Wer in einer gemieteten Wohnung lebt, sollte sich seinen Mietvertrag genau anschauen. Manche Vermieter verbieten das Grillen mit Holzkohle auf dem Balkon per Hausordnung. Liegt dieser Fall vor, drohen Bußgelder und auch Ärger mit dem Vermieter. Das Grillen mit Kohle sorgt meist für viel Rauch und kann die Nachbarn stören. Deshalb erlauben viele Vermieter nur das Grillen mit Elektro- oder Gasgrills. Ein Blick in die Hausordnung kann also helfen.