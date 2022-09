Waschen, Blumengießen & Co. : Das sind die besten Wasser-Spartipps unserer Leserinnen und Leser

2050: Klimawandel in Bonn und der Region : Wie sicher ist die Wasserversorgung in der Region? Klimamodellen zufolge wird in den kommenden Jahrzehnten die Jahressumme der Niederschläge um rund fünf Prozent zunehmen. Was bedeutet der Klimawandel für Talsperren und die Wasserversorgung in Bonn und der Region?