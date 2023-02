Nachhaltiger Waschen : Tipps zur Waschmittel-Dosierung

Berlin Reden wir mal offen: Viele von uns schätzen das Waschmittel nur Pi mal Daumen ab und kippen es dann in die Maschine. Das ist nicht nachhaltig. Und zu viel Geld gibt man so womöglich auch aus.

Jährlich landen laut Nabu in Deutschland mehr als 600.000 Tonnen Waschmittel im Abwasser. Nicht alle Inhaltsstoffe können in den Kläranlagen abgebaut werden. Es gehen also einige Inhaltsstoffe in die Umwelt über, wo sie giftig für Wasserorganismen sein können.