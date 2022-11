Welttoilettentag : Verstopfte Toilette: Papier ist nicht gleich Papier

Nur Toilettenpapier sollte auch in der Toilette landen. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn

Düsseldorf Entsorgt man Feuchttücher in der Toilette, kann das weitreichende Folgen haben - für Sie selbst und die Entsorgungsunternehmen. Warum eigentlich?

Das eine sollte mit rein, das andere sorgt nur für Probleme: Es geht um das Entsorgen von Papier in der Toilette. Während das übliche Klopapier in die Schüssel kann, können Feuchttücher, die auf diesem Wege entsorgt werden, die Abflüssen verstopfen.

Und nicht nur das. Die Feuchttücher und auch andere feste Abfälle wie Tampons, Wattestäbchen und Kondome stören den Betriebsablauf in den Entsorgungsanlagen, so die Verbraucherzentrale NRW. Sie müssen dort aufwendig aus dem Wasser gesiebt werden, was die Kosten der Abwasserreinigung erhöht.