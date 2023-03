Kratzer und Co. : Wann muss man beschichtete Pfannen wegwerfen?

Kratzer und Co.

München Anfangs staunt man noch, wie an der wachsartigen Oberfläche nagelneuer beschichteter Pfannen alles abperlt. Aber oft kommt später die Ernüchterung: Wo ist der Tefloneffekt nur geblieben?

„Pfannen, die mit dem Kunststoff Polytetrafluorethylen beschichtet sind, werden allgemein auch als Teflonpfannen bezeichnet. Es gibt aber keine genaue Zeitangabe, wie lange sie verwendbar sind“, sagt Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale Bayern. Aus ihrer Sicht komme es vielmehr auf die Pflege an. „Spätestens wenn sich die Beschichtung löst, sollte man die Pfanne entsorgen.“

Abgabe im Wertstoffhof oder neu beschichten lassen

Alle paar Jahre eine neue Pfanne - wo bleibt da die Nachhaltigkeit? Die Pfanne sollte nicht in den Restmüll geworfen, sondern beim Wertstoffhof abgegeben werden, sagt Daniela Krehl. Es gibt jedoch noch eine weitere Möglichkeit: „Man kann die Pfanne auch neu beschichten lassen.“ Manche Hersteller bieten das an.

An manchen Pfannen blättert ja vielleicht noch keine Beschichtung ab, aber sie weisen mit zunehmendem Alter immer mehr und immer tiefere Kratzer auf. Sind auch diese Pfannen reif zum Entsorgen? „Die Kratzer sind gesundheitlich nicht bedenklich, vermindern aber die Antihaft-Eigenschaft“, sagt Krehl. Zu viele Kratzer bedeuten also, dass das Bratgut am Boden haftet, die Pfanne ihren Vorteil verliert.