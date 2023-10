Insekten im Herbst Warum zurzeit viele Wanzen in die Wohnungen krabbeln

Die Wanzenart, die sich tagsüber in Matratzen oder unter der Tapete tarnt, galt in Deutschland nahezu als ausgerottet. Durch die hohe Reisefreudigkeit der Deutschen wird sie laut Nabu aber immer wieder aus Osteuropa oder Asien eingeschleppt. Gerade in Wohnheimen, Krankenhäusern oder Hotels – also Orten mit einer hohen Fluktuation an Besuchern oder Bewohnern – findet man sie daher immer wieder. Ein Zeichen für den Befall können kleine schwarze Punkte, der Wanzenkot, auf Bettrahmen oder Tapete sein. Sind Bett und Wohnung erst einmal befallen, hilft oft nur der Anruf beim Kammerjäger, um die Tiere wieder loszuwerden.