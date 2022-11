Umfrage: : Was uns an Nachbarn am meisten nervt

Was uns an Nachbarn am meisten nervt

Berlin Nicht schon wieder! Denken Sie sich das auch, wenn Zigarettenrauch vom Nachbarbalkon herüberzieht? Oder Sie einen Ehestreit nebenan mitanhören müssen? Damit sind Sie nicht allein, zeigt eine Umfrage.

Was stört Sie eigentlich am meisten an Ihren Nachbarn? Laut einer YouGov-Umfrage ist es für die meisten Zigarettenrauch, der von der Nachbarwohnung oder dem Nachbarhaus herüberzieht. 28 Prozent gaben dies bei der Befragung an.