Streit um Haltung von Geflügel Wenn der Hahn kräht im Wohngebiet

Die Haltung von Hühnern auf privaten Grundstücken scheint auch in der Bonner Region zu einem beliebten Hobby geworden zu sein. Das ist auch daran zu erkennen, dass sich Hobbymärkte wie etwa der in Wachtberg-Niederbachem ansässige Kiebitz-Markt auf den Bedarf von Artikeln für die Hühnerhaltung eingestellt haben: Von Futter bis hin zu Einstreumaterial. Doch die Hühnerhaltung in einer Wohnbebauung ist aus nachbarschaftlicher Sicht kein unproblematisches Thema. Denn Hühner sind betriebsame Tiere, die in der Regel schon am frühen Morgen Leben entfalten. Daraus ergibt sich fast schon zwangsläufig die Frage: Müssen Nachbarn die damit verbundene Störungen hinnehmen, etwa Geräusche, Gerüche oder auch Ungeziefer?