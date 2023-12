Klimakiller Methan Ist der Klimawandel schuld daran, dass immer mehr Methan freigesetzt wird?

Auch die Permafrostregion könnte nach Befürchtungen vieler Experten einmal große Mengen Methan freisetzen. Ob das schon begonnen hat, ist unklar. Im Permafrost sind riesige Mengen an Pflanzenresten eingefroren und damit sehr viel Kohlenstoff. Taut er auf, so können aus dem Kohlenstoff (C) der Pflanzen die Treibhausgase Kohlendioxid (CO 2 ) oder Methan (CH 4 ) entstehen. Letzteres wird unter Luftabschluss von Bakterien gebildet. Das geschieht auch in den Mägen von Rindern und Schafen, auf Mülldeponien oder in Reisfeldern. Mit der sich erwärmenden Arktis taue der Permafrostboden vielerorts zunehmend auf und werde wärmer, sagt Guido Grosse, Leiter der Sektion Permafrostforschung am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Potsdam. „Das sehen wir schon länger.“