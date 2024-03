Rundfunksendungen sind an Karfreitag angehalten „auf den ernsten Charakter der stillen Feiertage Rücksicht zunehmen“ und ihr Programm bis um 6 Uhr morgens am Karsamstag daran anzupassen. Auf WDR 3 lautet entsprechend das Motto am Karfreitag 2024: „Karfreitag gilt in Deutschland als stiller Feiertag und wir wollen an diesem Tag hineinlauschen in die Seele der Stille.“