Anmeldung, Kosten, Fristen So bekommen Kinder in Bonn und der Region einen Kitaplatz

In NRW haben Kinder Anspruch auf einen Betreuungsplatz. Das Familienportal des Landes schreibt dazu auf seiner Webseite: „Jedes Kind in Nordrhein-Westfalen hat ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis zum vollendeten dritten Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege und ab dem vollendeten dritten Lebensjahr einen Anspruch auf einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung.“