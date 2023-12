Jahresrückblick 2023 Dürren, Brände, Fluten

Während das zurückliegende Jahr beängstigende Wetter- und Klimawandel-Fakten lieferte, die Weltemission an Kohlendioxid (CO 2 ) gerade einen neuen Jahresrekord aufstellt und das zügige Ende des fossilen Geschäftsmodells empfiehlt (der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas), zögert die Weltklimadiplomatie weiter. Auf dem 28. UN-Klimagipfel (COP/ Conference of the Parties) in Dubai plädierten im Dezember zwar mehr als 100 Staaten für das Ende von Gas und Öl, aber keine Mehrheit und schon gar nicht eine einstimmige. Mit einer solchen muss nach dem Statut aber eine COP-Abschlusserklärung beschlossen werden.