Nebenkostenprivilieg abgeschafft Was Sie jetzt zu Ihrem Kabel-TV wissen sollten

Verfügt ein Mehrfamilienhaus über einen gemeinsamen Kabelanschluss, dürfen derzeit noch Hauseigentümer beziehungsweise die Hausverwaltung die Kabelgebühren über die Nebenkosten mit abrechnen. Deshalb zahlen Millionen Haushalte über die Nebenkostenabrechnung für den Kabelfernsehempfang. „Doch die Politik hat die Kabelgebühren aus den Nebenkosten gestrichen“, erklärt Peter Kox, Geschäftsführer des Mieterbundes Bonn/Rhein-Sieg/Ahr: „Das Gesetz zur Abschaffung des sogenannten Nebenkostenprivilegs für Kabelgebühren ist seit dem 1. Dezember 2021 in Kraft.“ Die Übergangsfrist gelte noch bis zum 30. Juni 2024. „Spätestens ab dem 1. Juli 2024 könnten Verbraucher dann ihre Fernsehempfangsart frei wählen“, so der Mieterbund-Experte weiter: „Weil die Vermieter das Angebot nicht mehr als Nebenkosten abrechnen dürfen, müssen neue Verträge abgeschlossen werden.“ Die so entstehende Wahlfreiheit sei für Mieter erfreulich. Allerdings müssten sie nun auf jeden Fall die Kosten für entsprechende Angebote beachten, weil sie diese dann selbst übernehmen müssten.