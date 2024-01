Passagen 2024 Brillant, prägnant

Neustart in Köln: Die Passagen 2024 zeigen seit gestern parallel zur Möbelmesse imm Design an Orten in der ganzen Stadt.

13.01.2024 , 12:00 Uhr

Glänzt bei den Passagen: Leuchtenserie Lumen von Dibbern. Foto: Büro Voggenreiter/Passagen

Von Kathrin Spohr

Der Jahresbeginn bringt fürs Design immer Neuigkeiten mit sich. Gerade erst hat das Pantone Color Institute die Trendfarbe für das Jahr 2024 verkündet, sie heißt Peach Fuzz und ist ein positiv stimmender Pfirsichfarbton. Schon geht es weiter mit den Trend-Botschaften der Möbel-Branche: Am 12. Januar eröffnen die „Passagen“ die internationale Design-Saison – und das bereits zum 34. Mal. Das ist zwar kein Jubiläum, aber dennoch von Feierlaune geprägt: Denn es ist die erste reguläre Ausgabe der größten deutschen Designveranstaltung seit der Corona-Pandemie.