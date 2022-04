GA gelistet : Wo Sie in Bonn und der Region Brautkleider kaufen können

Zur Hochzeit gehört für viele auch ein perfektes Brautkleid. (Symbolbild) Foto: Pixabay

Bonn/Region Die Hochzeit ist für viele Menschen der schönsten Tag im Leben. Dafür soll natürlich auch das perfekte Kleid gefunden werden. Wir haben uns in Bonn und der Region umgeschaut und einige Geschäfte rausgesucht, die Brautkleider anbieten.

Ob klassisch weiß oder in einer anderen Farbe, weit ausgestellt oder schmal geschnitten, mit Ärmeln oder ohne: Brautkleider gibt es in den verschiedensten Stilrichtungen. Und jede Braut hat ihre eigenen Vorlieben, wenn es darum geht, das perfekte Kleid für den Tag der Hochzeit zu finden. Um die Suche nach dem perfekten Kleid ein wenig zu erleichtern, haben wir uns in Bonn und der Region umgeschaut und einige Geschäfte zusammengetragen, die Brautkleider verkaufen.

Haus der Braut Bonn

Seit mehr als 20 Jahren gibt es das Haus der Braut in Bonn, das Bräute bei der Wahl ihres Kleides berät. Mit einem Angebot von rund 250 Kleidern von internationalen Herstellern haben Bräute viele verschiedene Stile zur Auswahl. Ein besonderes Angebot, das das Haus der Braut macht, ist ein „Anziehservice“ am Tag der Hochzeit. Dabei stellen die Mitarbeiter sicher, dass das Kleid am Hochzeitstag perfekt sitzt. Ebenfalls besonders ist die Secondhand-Abteilung, in der Kleider verkauft werden, die bereits einmal getragen wurden.

Adresse: Euskirchener Str. 79, 53121 Bonn

Euskirchener Str. 79, 53121 Bonn Kontakt: 0163 601 9012, hausderbraut-bonn@outlook.com

0163 601 9012, hausderbraut-bonn@outlook.com Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 11 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 15 Uhr und nach Terminabsprache

Marmelad Glamour

Im Zentrum von Bonn befindet sich Marmelad Glamour, ein Brautmodengeschäft, das unter anderem die Kollektionen von namenhaften Designern anbietet. Neben Brautkleidern bietet Marmelad Glamour auch Abendkleider und Abiballkleider an. Zusätzlich bietet das Brautmodengeschäft einen eigenen Nähservice an. So können die Kleider speziell angepasst werden.

Adresse: Münsterstraße 1, 53111 Bonn

Münsterstraße 1, 53111 Bonn Kontakt: 0228 5552 5885

0228 5552 5885 Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr, Samstag von 11 bis 16 Uhr

Adornia Brautmodegeschäft

Das Adornia Brautmodegeschäft ist einer der größten Anbieter der Region. In Siegburg können Bräute von überall aus der Region nach Brautkleidern suchen. Doch nicht nur Bräute können hier fündig werden. Das Adornia Brautmodegeschäft bietet auch Herrenmode und Abendkleider an. Außerdem bietet das Brautmodegeschäft auch Kleider in großen Größen und besonderen Stilrichtungen an. Termine können online und per Telefon vereinbart werden.

Adresse: Holzgasse 48, 53721 Siegburg

Holzgasse 48, 53721 Siegburg Kontakt: 02241 1275 456, info@adornia-brautmode.de

02241 1275 456, info@adornia-brautmode.de Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 17 Uhr

Die Brautstube

Die Brautstube in Troisdorf bietet über 1000 Kleider in verschiedenen Stilrichtungen und Preiskategorien an. Ein besonderes Angebot der Brautstube ist außerdem, dass auch kurzentschlossene Bräute hier fündig werden können sollen. Dafür sorgt nicht nur die große Auswahl an Kleidern, sondern auch die Tatsache, dass viele der Kleider direkt vor Ort und ohne Lieferzeit gekauft werden können.

Adresse: Hippolytusstr. 3, 53840 Troisdorf

Hippolytusstr. 3, 53840 Troisdorf Kontakt: 02241 806 569

02241 806 569 Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 16 Uhr

Brautmode Diamore

Seit mehr als zehn Jahren verkauft Brautmode Diamore in Brühl bereits Brautkleider. Neben Brautmode bietet das Geschäft auch Abend- und Festmode an. Die Brautkleider, die das Brautmodegeschäft anbietet, richten sich an viele verschiedene Geschmäcker. So reichen die Stilrichtungen vom Boho-Stil über die klassische A-Linie bis hin zum Prinzessinnenkleid. Außerdem bietet das Geschäft auch spezielle Kleider in großen Größen sowie für schwangere Bräute an. Bei den Beratungsterminen, die Brautmode Diamore anbietet, steht die Braut im Mittelpunkt. Neben den Vorlieben für den Stil des Kleides sind auch die Planung des Budgets und die Umsetzung der Termine Teil des Angebots.

Adresse: Carl-Schurz-Strasse 2, 50321 Brühl

Carl-Schurz-Strasse 2, 50321 Brühl Kontakt: 02232 150433, info@brautmode-diamore.de

02232 150433, info@brautmode-diamore.de Öffnungszeiten: Dienstags bis samstags nach Terminvereinbarung

Hochzeitsrausch

In einem ehemaligen Fernsehstudio in Köln-Hürth erstreckt sich über zwei Etagen und 1200 Quadratmetern das Brautmodegeschäft Hochzeitsrausch. Seit 2010 bietet das Geschäft nach eigenen Angaben die größte Auswahl an Brautmode in der Region an. Mit einem Angebot von über tausend Brautkleidern bietet Hochzeitsrausch für jeden Geschmack ein Kleid an. Neben den aktuellen Kollektionen bietet das Brautmodegeschäft auch ein Outlet an, bei dem Bräute Kleider zu günstigen Preisen erstehen können.

Adresse: An der Hasenkaule, 2050354 Hürth

An der Hasenkaule, 2050354 Hürth Kontakt: 0221 6778 5696, koeln@hochzeitsrausch.com

0221 6778 5696, koeln@hochzeitsrausch.com Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag von 11 bis 19 Uhr

Labude Brautmode

Mitten im Herzen von Köln befidet sich Labude Brautmode. Seit mehr als zehn Jahren finden Bräute hier nicht nur Kleider, die die Inhaberin selbst designed hat, sondern auch einzigartige Kleider internationaler Designer. Allerdings führt Labude Brautmode die Kleider vor Ort nur in den Konfektionsgrößen 34 bis 40. Die Kleider können nach der Anprobe aber individuell an die Braut angepasst werden. Wer nicht extra nach Köln fahren will, kann sich auch den Onlineshop des Brautmodegeschäfts anschauen. Termine können online über ein Kontaktformular vereinbart werden.

Adresse: Alteburger Straße 40, 50678 Köln

Alteburger Straße 40, 50678 Köln Kontakt: 0221 9465 8552, info@labude-koeln.de

0221 9465 8552, info@labude-koeln.de Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 17 bis 20 Uhr, Samstag von 12 bis 17 Uhr

Festtruhe Bridal Concept Store

Ebenfalls in Köln befindet sich das Brautmodengeschäft Festtruhe. Neben modernen Brautkleidern und festlichen Jumpsuits finden Bräute hier auch eine Auswahl an Vintage-Brautkleidern sowie Umstandsbrautkleidern. Die Festtruhe erstreckt sich über zwei Etagen und 300 Quadratmeter und bietet damit eine große Auswahl an unterschiedlichen Kleidern. Der Concept-Store bietet dabei ebenfalls eine Änderungsschneiderei an, die das Kleid auf die jeweilige Braut anpassen kann. Anprobetermine können telefonisch oder online über ein Kontaktformular gebucht werden.

Adresse: Offenbachplatz 3, 50667 Köln

Offenbachplatz 3, 50667 Köln Kontakt: 0221 253 080

0221 253 080 Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Freitag von 10 bis 18.30 Uhr, Samstag von 10 bis 18 Uhr

Lilly

Wer Kleider im romantischen Vintagestil sucht, der ist bei Lilly in der Kölner Innenstadt an der richtigen Adresse. Neben Hochzeitskleidern bietet das Geschäft auch Kleider für Blumenkinder, die Kommunion und auch Abendkleider an. Außerdem können Bräute bei Lilly auch gleich die passenden Accessoires zu ihrem Hochzeitskleid kaufen.

Adresse: Auf dem Berlich 24, 50667 Köln

Auf dem Berlich 24, 50667 Köln Kontakt: 0221 132 919, koeln@lilly.de

0221 132 919, koeln@lilly.de Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 11 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 16 Uhr

Herzbraut Concept Boutique

Unter dem Motto „entspannt, persönlich, besonders“ bietet die Herzbraut Concept Boutique in Köln viele unterschiedliche Brautkleider und Stilrichtungen an. Die persönlichen Beratungstermine, die die Herzbraut Concept Boutique anbietet, dauern ungefähr zwei Stunden, in denen Kundinnen so viele Kleider anprobieren können, wie sie möchten. Außerdem bietet der Conceptstore spezielle „Late Night“-Termine an, bei denen Bräute ihren Beratungstermin donnerstags und freitags am Abend wahrnehmen können.

Adresse: Heckhofweg 146, 50739 Köln

Heckhofweg 146, 50739 Köln Kontakt: 0221 1705 3608, info@herzbraut.de

0221 1705 3608, info@herzbraut.de Öffnungszeiten: nach Terminvereinbarung

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung an Brautmodegeschäften in Bonn und der Region, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich ebenfalls nicht um eine Rangfolge. Die Reihenfolge ist willkürlich. Fehlt Ihnen ein besonderes Brautmodengeschäft in der Auflistung? Schicken Sie uns Ihren Vorschlaf an online@ga.de.