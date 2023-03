Konsumflaute : Jedes zehnte Schuhgeschäft musste im letzten Jahr schließen

Im vergangenen Jahr musste etwa jedes zehnte Schuhgeschäft schließen. Die Branche schaut skeptisch in die Zukunft. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archiv

Düsseldorf Nicht nur Lebensmittel und Energie, auch Schuhe werden immer teurer. Das lässt die Nachfrage sinken. Wie die Händler darauf reagiern.

Die Konsumflaute in Deutschland hinterlässt immer tiefere Spuren im deutschen Schuhhandel. Mehr als jedes zehnte Schuhgeschäft habe im vergangenen Jahr seine Türen für immer geschlossen, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Textil Schuhe Lederwaren (BTE), Rolf Pangels, anlässlich der Messe „Shoes“ am Montag in Düsseldorf.