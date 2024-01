Ideen für Karneval Diese Kostüme für Kinder basteln sich fast von selbst

Der Straßenkarneval naht und viele Kinder lieben es, sich zu verkleiden und in andere Rollen zu schlüpfen. Das Gute vorweg: Kreative Karnevalskostüme für Kinder müssen nicht immer teuer sein. Mit einfachen Stoffen, etwas Fantasie und Bastelgeschick lassen sich leicht selbst tolle Verkleidungen basteln. Wer ein Kinderkostüm lieber kaufen will, sollte auf mögliche Schadstoffe in den Utensilien achten. Davor warnt aktuell die Verbraucherzentrale NRW.