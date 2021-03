Kostenpflichtiger Inhalt: Das Comeback des Pullunders : Spießig war gestern

Lässig: Brauner Pullunder von Selected Femmes; bei der Paper-Bag-Hose passt er auch in den Bund. Foto: Hersteller

Pullunder sollte man nie ausrangieren. In jedem Mode-Jahrzehnt erleben sie ein Comeback. Diesmal in Oversize oder eng anliegend, aber dezent in der Farbpalette