Trends des Jahres? : Was 2023 angesagt sein könnte

Berlin Fashion, Travel, Food im neuen Jahr: Das Cargo-Mode-Revival geht weiter, Kroatien ist neues Euro-Land, und angesagt ist wohl alles, was irgendwie sparsamer haushalten lässt - auch bei Pasta und Wein.

Mode: Expertinnen und Experten sehen weiterhin den Cargo-Trend der 90er und Nullerjahre wiederbelebt. Besser, so scheint es, verbringt man die Krisenzeit wohl in Funktionskleidung als in der Jogginghose. Es handle sich „bei Cargohosen um einen der größten Trends für 2023“, schrieb die „Vogue“ kürzlich. „Denken Sie nur an die Runway-Looks von Diesel oder Coperni.“ Hosen mit aufgesetzten Taschen wurden in den 1930ern fürs Militär entwickelt, um Ausrüstung nahe am Körper zu tragen und sich dennoch frei bewegen zu können. Was ist sonst noch angesagt? Manche sehen auch mehr Leder-Looks und Cowboy-Stiefel als Trend - als Abwechslung zur omnipräsenten Sportswear mit Sneakern.