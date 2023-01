Karneval : Wichtige Fragen und Antworten rund um Rosenmontag 2023

Der Rosenmontag ist kein offizieller Feiertag, wird aber vor allem im Rheinland groß zelebriert. Foto: picture-alliance/ dpa/Roland Weihrauch

Service Bonn Der Straßenkarneval im Februar bildet den Höhepunkt der närrischen Session. Heraus ragt der Rosenmontag am 20. Februar 2023. Aber wer darf feiern und haben Schüler schulfrei? Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um Rosenmontag.

Die Karnevalshochburgen Köln, Düsseldorf und Bonn erwarten 2023 wieder Millionen Besucher zum Straßenkarneval. Nach Corona im Jahr 2021 und dem russischen Krieg in der Ukraine 2022 haben die Jecken wieder Lust zu feiern und hoffen auf einen tollen Rosenmontagsumzug.

Ist Rosenmontag in NRW frei?

Nein, der Rosenmontag ist in Nordrhein-Westfalen kein offizieller Feiertag. Auch in allen anderen Bundesländern ist dieser Karnevalstag kein offizieller Feiertag. Gleichwohl feiern vor allem in den rheinischen Karnevalshochburgen Köln, Düsseldorf und Bonn Millionen Menschen diesen ganz besonderen Tag der jecken Zeit. Einige Verwaltungen, Gerichte, Behörden und einige Unternehmen gewähren ihren Bediensteten hierfür auch einen freien Tag.

Muss ich Rosenmontag Urlaub nehmen?

Wer den Rosenmontag frei haben möchte, muss in der Regel einen Urlaubstag nehmen. Nur wem arbeitsrechtlich der freie Montag zugesprochen wird, darf auch ohne Urlaubstag das Brauchtum pflegen und feiern. Ansonsten ist der Karnevalstag ein normaler Arbeitstag.

In der Regel müssen Arbeitnehmer für den Rosenmontag einen Urlaubstag einplanen, um frei zu haben. Foto: Meike Böschemeyer/MEIKE BOESCHEMEYER

Wann ist Rosenmontag?

Der Rosenmontag 2023 ist am 20. Februar 2023. Er gilt als höchster Feiertag des Straßenkarnevals und wird vor allem im Rheinland mit zahlreichen Umzügen zelebriert. In Bonn steht der Zug unter dem Sessionsmotto „Mit Pappnaas oder Höötche, mer sitze all in eenem Böötche“. Zuschauer dürfen mit viel Kamelle rechnen.

In Köln feiern die Jecken 200 Jahre Kölner Karneval. Der Rosenmontagszug zieht dort am 20. Februar 2023 erstmals in der Geschichte über den Rhein. In Düsseldorf soll der Umzug gegen 12.30 Uhr in der Innenstadt starten - mit dabei sind auch die politischen Themenwagen von Satiriker Jacques Tilly.

Schulfrei an Rosenmontag?

Schüler haben Rosenmontag nicht grundsätzlich schulfrei. In Nordrhein-Westfalen können die Schulen aber bewegliche Ferientage einsetzen, um Karneval freie Tage einzuplanen. Je nach Schule kann der Rosenmontag somit frei sein und Eltern müssen sich um eine Betreuung ihrer Kinder kümmern. Die Bundesländer Bayern, Saarland, Sachsen und Thüringen haben Karneval 2023 Schulferien. Hier haben Kinder und Jugendliche somit schulfrei.

Woher kommt der Begriff "Rosenmontag"