Tipps zum Spritverbrauch : Wie Autofahrer trotz Rekordpreisen beim Tanken sparen können

Bei den derzeitigen Rekordpreisen von Benzin und Diesel hilft jede Einsparung von Kraftstoff beim nächsten Tanken weiter. Foto: dpa/Oliver Berg

Die Preise von Benzin und Diesel haben sich längst über der Zwei-Euro-Marke festgesetzt. Während die politische Debatte um staatliche Maßnahmen für einen Ausgleich des Preisanstiegs noch andauert, haben Autofahrer schon jetzt einige Möglichkeiten, beim Tanken zu sparen.

Von Simeon Gerlinger

Die Spritpreise für Diesel und Benzin steigen stetig weiter. Laut dem ADAC kostet der Liter Benzin aktuell im Schnitt 2,20 Euro und der Liter Diesel durschnittlich mehr als 2,30 Euro. Letzte Woche zahlte man für den Diesel noch 15,5 Cent weniger. Insgesamt verzeichnet der ADAC seit Beginn des Krieges in der Ukraine einen Preisanstieg von bis zu 38 Prozent. Bislang scheint bei den Rekordpreisen kein Ende in Sicht zu sein. Und auch die Politik ist sich bis jetzt uneins, wie man die Mehrkosten am Besten abfedern könnte. Mit einfachen Tipps und Vergleichs-Diensten kann beim Tanken trotzdem gespart werden.

Verärndertes Fahrverhalten als Anfang

Der ADAC gibt angesichts der gestiegenen Preise jedoch auch eine Reihe von Tipps. So kann man durch das Anpassen des eigenen Fahrverhaltens mitunter viel Sprit einsparen. Vorrausschauendes Fahren, schnelles Hochschalten und das Verzichten auf kurze Strecken mit kaltem Motor könnten der Anfang sein.

Wie viel man genau durch die sparsamere Fahrweise gewinnen könne, sei aber nicht so einfach festzustellen, erklärt der verkehrs- und umweltpolitische Sprecher des ADAC Südbayern Alexander Kreipl in einer Meldung seines Regionalclubs. Eine Verringerung der Fahrgeschwindigkeit, etwa von 130 auf 100 Stundenkilometer, könne aber bis zu 20 Prozent des Verbrauches einsparen.

Mit der App zum besten Spritpreis

In den letzten Jahren haben sich auch eine Reihe von Apps für den Tankstellen-Vergleich etabliert. Die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe erhält von den Mineralölunternehmen und Tankstellenbetreibern die aktuellen Preise für Benzin und Diesel. Die beim Bundeskartellamt angesiedelte Stelle gibt dann die Preisdaten an die App-Dienste weiter. Die Tank-Apps unterscheiden sich zum Teil jedoch erheblich, was Aktualität und Genauigkeit der angezeigten Preise angeht. So können die Apps untereinander durchaus verschiedene Preise anzeigen, da neben den Daten der Transparenzstelle auch eigene Recherchen oder Nutzerangaben verwertet werden.

Zu den beliebtesten Apps gehört „Clever-Tanken“. Auf Android, iOS und auch Windows-Smartphones kann man sich die Spritpreise für Benzin, Diesel und auch Erd-und Autogas im individuell einstellbaren Umkreis ansehen. Besonders an „Clever-Tanken“ ist die Kooperation mit den Tankstellen der HEM-Kette. Findet man in der App einen günstigeren Preis als den einer HEM-Tankstelle, kann man mit dem „Clever-Deal“ einen Screenshot des niedrigeren Preises an der HEM-Tankstelle vorzeigen und so die Differenz einsparen.

Die App von „Mehr-Tanken.de“ ist zwar nicht für Windows-Phones verfügbar, bietet mit Nutzermeldungen aber zusätzliche Echtzeitdaten zur Preisentwicklung. Die App errechnet auf dieser Basis den besten Preis in der eigenen Umgebung. Die App bietet damit verbunden auch eine Einschätzung dazu, ob es sich lohnt zeitnah tanken zu fahren oder ob die Preise in einigen Stunden womöglich besser werden.

Für die nächste Reise mit dem Auto oder Wohnmobil ist die „ADAC Spritpreise“-App womöglich das Richtige. Neben der Suche nach den günstigsten Tankstellen in einem bestimmten Umkreis ist auch ein Routenplaner in der App integriert. So lässt sich vor oder während der Reise nachschauen, wo sich der nächste Stopp zum Tanken am meisten lohnt.

Sparen durch Aufräumen oder einen Werkstattbesuch

Den Tipps des ADAC zufolge kann auch das Ausschalten von Klimaanlage oder Standheizung bis zu 1,5 Liter Kraftstoff pro 100 Kilometer weniger verbrauchen. Auch das Auto endlich mal wieder richtig aufzuräumen und zu entrümpeln kann sich lohnen. Denn pro 100 Kilo Zusatzlast kann der Spritverbrauch um bis zu 0,3 Liter pro 100 Kilometer steigen. Besonder ins Gewicht fallen hier Getränkekisten, Fahrradträger oder Dachgepäckboxen.