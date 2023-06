Fragen und Antworten zu invasiver Tierart Die Asiatische Hornisse breitet sich hier aus

Ursprünglich kommt die Asiatische Hornisse aus Südostasien. In Europa kommt die Art laut NABU Berlin vor allem in ländlichen Regionen und an Stadträndern mit hochwachsendem Baumbestand vor. Am liebsten siedeln diese Hornissen in Flusstälern und Höhenlagen von bis zu 200 Metern. In dichteren Wäldern findet man sie in der Regel nicht. In Frankreich sei die Wespenart schon sehr weit verbreitet, berichtet Peters. Eine Bekämpfung sei dort sehr schwierig, weil sich schon relativ viele Nester in Baumkronen finden und diese aufwändig gesucht und dann in großer Höhe entfernt werden müssten: „Man braucht für die Bekämpfung in den Baumkronen eine Arbeitsbühne. Das ist also schon ein großer Aufwand“, sagt der Mitarbeiter am Museum Koenig in Bonn.