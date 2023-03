Fragen und Antworten zu invasiver Art Die Asiatische Hornisse breitet sich in NRW aus

Ursprünglich kommt die Asiatische Hornisse aus Südostasien. Dort lebt sie überwiegend im Gebirge, in Indonesien aber auch im tropischen Regenwald bis zu etwa 1200 Metern über dem Meeresspiegel. In Europa kommt die Art laut NABU Berlin vor allem in ländlichen Regionen und an Stadträndern mit hochwachsendem Baumbestand vor. Am liebsten siedeln diese Hornissen in Flusstälern und Höhenlagen von bis zu 200 Metern. In dichteren Wäldern findet man sie in der Regel nicht.