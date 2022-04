GA gelistet : Diese Tierärzte in Bonn und der Region bieten Notfallsprechstunden an

Gerade nachts und an Feiertagen ist es schwierig einen Tierarzt zu finden. (Symbolbild). Foto: Royal Canin

Bonn/Region An Feiertagen oder auch Mitten in der Nacht - Tiere werden manchmal zu ungünstigen Zeitpunkten krank. Hier gibt es eine Übersicht, welche Tierärzte in Bonn und der Region Notfallsprechstunden anbieten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tamara Wegbahn

Viele Tierbesitzer kennen das Problem: Das Haustier wird krank und die Tierärzte in der näheren Umgebung haben geschlossen. Entweder weil es Mitten in der Nacht, ein Feiertag, oder am Wochenende ist. Für solche Fälle bieten einige Tierärzte in Bonn und der Region Notfallsprechstunden an.

Bonn

Tierärztliche Praxis Schwarz

Die Tierarztpraxis Schwarz in Lengsdorf ist 24 Stunden am Tag für Tier-Besitzer erreichbar. Innerhalb der regulären Sprechzeiten bietet die Tierarztpraxis medizinische Behandlungen an, die auch Vorsorge und chirurgische Eingriffe mit einschließen. Außerhalb der Sprechzeiten gilt die Rufbereitschaft der Tierärztlichen Praxis Schwarz auch am Wochenende. Nach Absprache sind auch Hausbesuche möglich. Außerhalb der Sprechzeiten erfahren Haustierbesitzer die Notfallnummer über eine Bandansage unter der regulären Telefonnummer.

Adresse: Auf dem Kirchbüchel 3 (Eingang: Auf der Kaiserfuhr), 53127 Bonn

Auf dem Kirchbüchel 3 (Eingang: Auf der Kaiserfuhr), 53127 Bonn Kontakt: 0228 / 97 98 97, Kleintierpraxis-bonn@gmx.de

0228 / 97 98 97, Kleintierpraxis-bonn@gmx.de Sprechzeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 12.30 Uhr, Samstag von 9 bis 12 Uhr und Sonntag und an Feiertagen von 11.30 bis 12 Uhr nach vorheriger Absprache

Tierarztpraxis Dr. Dr. Axel Holst

Seit mehr als 40 Jahren betreut die Tierarztpraxis Dr. Dr. Axel Holst die Haustiere von Bonnerinnen und Bonnern. Mit einem Team aus fünf Tierärzten betreut die Praxis unter anderem das Bonner Tierheim. Abgesehen von Katzen, Hunden und Heimtieren behandeln die Tierärzte außerdem Vögel, Reptilien und weitere exotische Tiere. Neben einer regulären Notfallsprechstunde an Sonntagen bietet die Tierarztpraxis Dr. Dr. Axel Holst des Weiteren eine 24-Stunden-Notrufnummer an.

Adresse: Am Römerlager 3, 53117 Bonn

Am Römerlager 3, 53117 Bonn Kontakt: 0228 / 67 34 19, info@holstvet.com

0228 / 67 34 19, info@holstvet.com Notfallrufnummer : 0171 / 51 06 45 6

: 0171 / 51 06 45 6 Sprechzeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr, samstags von 9 bis 12 Uhr, sonntags eine Notfallsprechstunde ab 12 Uhr

Praxis Dr. Hermann

Die Praxis Dr. Hermann in Bonn richtet sich an alle Besitzer von Kleintieren. Dazu zählen hier auch ungiftige Reptilien. Zu den Leistungen gehören unter anderem Chirugie und Diagnostik. Außerhalb der Sprechzeiten bietet die Praxis Dr. Hermann des Weiteren einen nächtlichen Notdienst an. Diesen können Besitzer unter der regulären Praxisnummer erreichen.

Adresse: Rheinallee 15c, 53173 Bonn

Rheinallee 15c, 53173 Bonn Kontakt: 0228 / 35 75 66, tierarzt.hermann@t-online.de

0228 / 35 75 66, tierarzt.hermann@t-online.de Sprechzeiten: nach vorheriger Terminvereinbarung

Tierarztpraxis Dr. Schütte

Am Rande des Siebengebirges befindet sich die Tierarztpraxis Dr. Schütte. Hier werden nicht nur Kleintiere behandelt, sondern auch Pferde. Sowohl für Kleintiere als auch für Pferde bietet die Praxis verschiedene Behandlungen an. Eine Besonderheit ist die Zahnheilkunde für Pferde. Außerhalb der regulären Sprechzeiten ist die Tierarztpraxis Dr. Schütte unter einer Notfallnummer zu erreichen.

Adresse: Ettenhausener-Str. 91a, 53229 Bonn

Ettenhausener-Str. 91a, 53229 Bonn Kontakt: 0228 / 33 63 99 9, info@doc-schuette.de

0228 / 33 63 99 9, info@doc-schuette.de Notfallrufnummer: 0172 / 81 64 07 8

0172 / 81 64 07 8 Sprechzeiten: Montag, Dienstag und Donnerstag von 8.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr, Mittwoch von 8.30 bis 15 Uhr, Freitag von 8.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr

Kleintierpraxis Amin

Im nördlichen Teil von Bonn befindet sich die Kleintierpraxis Amin. Dort werden Besitzer und ihre Haustiere von drei Tierärzten betreut. Unter anderem bietet die Kleintierpraxis Amin reguläre Behandlungen im Bereich der Diagnostik und der Chirugie an. Des Weiteren können sich Besitzer auch außerhalb der regulären Sprechzeiten mit Notfällen an die Praxis wenden.

Adresse: Kölnstraße 497, 53117 Bonn

Kölnstraße 497, 53117 Bonn Kontakt: 0228 / 96 75 52 88, info@kleintierpraxis-amin.de

0228 / 96 75 52 88, info@kleintierpraxis-amin.de Notfallrufnummer: 0151 / 70 30 15 82

0151 / 70 30 15 82 Sprechzeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr, Samstag von 9 bis 12 Uhr

Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr, Samstag von 9 bis 12 Uhr Notfallsprechstunde: Montag bis Freitag von 19 bis 23 Uhr, Samstag und Sonntag bis 23 Uhr

Köln und Rheinland

Tierklinik Stommeln

Die 25 Tierärzte der Tierklinik Stommeln in Pulheim bei Köln sind 24 Stunden am Tag erreichbar. Tierbesitzer, bei denen es einen Notfall gibt, können sich rund um die Uhr bei der Tierklinik melden. Außerhalb der Notfallsprechstunden bietet die Tierklinik Stommeln Behandlungsmöglichkeiten in vielen verschiedenen Bereichen an. Darunter auch Kardiologie und Chirugie.

Adresse: Nettegasse 122, 50259 Pulheim

Nettegasse 122, 50259 Pulheim Kontakt: 02238 / 34 35, rezeption@tierklinik-stommeln.de

02238 / 34 35, rezeption@tierklinik-stommeln.de Sprechzeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr

Tierklinik Kellerwessel

Die Tierklinik Kellerwessel in Köln ist ebenfalls 24 Stunden am Tag unter einer Rufnummer für Notfälle erreichbar. Der Notdienst richtet sich in erster Linie an Tiere, die lebensbedrohlich verletzt sind und sofort ärztliche Versorgung benötigen. Andere Arten von Notfällen behandelt die Tierklinik Kellerwessel auch, dabei kann es allerdings zu Wartezeiten von bis zu sechs Stunden kommen. Außerhalb der Notfallsprechstunde bietet die Tierklinik Kellerwessel unter anderem auch Physiotherapie für ältere Haustiere an.

Adresse: Rennebergstr. 23, 50939 Köln

Rennebergstr. 23, 50939 Köln Kontakt: 0221 / 47 45 43 0, info@koelner-tierklinik.de

0221 / 47 45 43 0, info@koelner-tierklinik.de Notfallrufnummer: 0221 / 47 45 43 91 1

0221 / 47 45 43 91 1 Sprechzeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr

Mobiler Tiernotdienst

Der Mobile Tiernotdienst ist im Großraum Köln im Einsatz. Neben regulärer Sprechstunden, während derer der Mobile Tiernotdienst Haustiere und ihre Besitzer Zuhause besuchen kommen, bietet der Tiernotdienst des Weiteren Notfallsprechstunden an. Dafür sind die Tierärzte bis in die Nacht erreichbar. Das Einsatzgebiet des Tiernotdienstes erstreckt sich von Köln bis nach Bonn und Bergisch Gladbach.

Kontakt: 0160 / 88 11 88 4

0160 / 88 11 88 4 Sprechzeiten: Montag bis Sonntag von 8 bis 2 Uhr

Vet Zentrum Köln

Mit rund 70 Angestellten ist das Vet Zentrum Köln eine der größten Tierkliniken in der Region. Die Klinik hat sich vor allem auf Hunde und Katzen spezialisiert und bietet unter anderem getrennte Wartebereiche an, um einen möglichen stressfreien Tierarztbesuch zu ermöglichen. Das Vet Zentrum Köln bietet indes auch einen 24 Stunden Notdienst an und ist in Notfällen für Tierbesitzer erreichbar.

Adresse: Scheidtweilerstr. 19, 50933 Köln

Scheidtweilerstr. 19, 50933 Köln Kontakt: 0221 / 54 57 64, info@vetzentrum-koeln.de

0221 / 54 57 64, info@vetzentrum-koeln.de Sprechzeiten: Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr

Siebengebirge

Kleintierzentrum Neuwied

Das Kleintierzentrum Neuwied ist nicht nur zu regulären Zeiten erreichbar, es bietet ebenfalls Notfallsprechstunden an, die außerhalb der regulären Öffnungszeiten stattfinden. Hinzu kommt, dass die Station im Kleintierzentrum Neuwied jeden Tag von 8 bis 24 Uhr von einem Tierarzt besetzt ist.

Adresse: Rasselsteiner Strasse 107, 56564 Neuwied

Rasselsteiner Strasse 107, 56564 Neuwied Kontakt: 02631 / 97 89 78, mail@kleintierzentrum-neuwied.de

02631 / 97 89 78, mail@kleintierzentrum-neuwied.de Sprechzeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr

Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr Notfallsprechzeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 23 Uhr und samstags, sonntags und an Feiertagen von 15 bis 21 Uhr